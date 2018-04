Porta a porta ko a Cagliari: “Contenitori bloccati oltremare”

Interruzione temporanea delle consegne dei kit per la raccolta diffrenziata. Da venerdì 27 aprile e per tutta la prossima settimana, quindi, la consegna dei kit dei contenitori nel Centro Informazioni in viale Ciusa 133 e nelle tre isole ecologiche – situate nel parcheggio in via Puglia, nel parcheggio Cuore stadio Sant’Elia e all’incrocio tra la via Newton e la via Pisano – sarà comunque garantito a tutti i cittadini intestatari di utenza domestica ubicata nelle zone in cui il servizio di raccolta con il sistema porta a porta è già avviato. Saranno inoltre garantite le consegne ai cittadini che hanno ricevuto gli avvisi di consegna presso la propria abitazione.

I cittadini che invece non risiedono nei quartieri già interessati dalla raccolta porta a porta potranno lasciare un proprio recapito per essere contattati in modo da organizzare una successiva consegna. Da lunedì 7 maggio prossimo il servizio di distribuzione dei kit riprenderà in maniera regolare.

Ultima modifica: 27 aprile 2018