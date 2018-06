Porta a porta a Cagliari, le vie dimenticate: protestano i residenti

Vi scrivo per segnalare un fatto che ritengo estremamente grave. Da inizio settimana, come avete segnalato in diversi articoli, nella zona Barracca Manna e is Corrias è partita la raccolta differenziata porta a porta, ma a quanto pare la mia via non viene considerata da questa raccolta. Io abito in via Ferruccio Caschili e da quando è iniziata non è mai stata ritirata. Ho accumulato i rifiuti nel cortile, ovviamente suddivisi nei bidoni come descritto nelle indicazioni forniteci insieme al kit per la raccolta, ma questo non basta evidentemente. Ho segnalato più volte il problema, sia al numero verde preposto sia ai vigili urbani, ma nulla è cambiato. Se io sbaglio nel suddividere i rifiuti posso essere giustamente sanzionato, ma se loro non raccolgono, chi li sanziona?

Non si tratta di interruzione di servizio di pubblica utilità? Segnalando il problema al numero verde e tramite la nuova App del comune, mi è stato detto che non hanno inserito per errore la mia via nella lista consegnata alle aziende che si occupano della raccolta, ma sembra assurdo. Trovo riprovevole abbandonare i rifiuti in strada come è accaduto nei giorni scorsi in zona, ma trovo altrettanto grave doverli accumulare in casa perché mai ritirati. Vi chiedo un aiuto per trovare una soluzione al problema prima che casa mia diventi una discarica di rifiuti… differenziati!

Fabio Cottura, Pirri

