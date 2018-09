Porta a porta a Cagliari: “Multa per il mastello non pieno? Ennesima follia”

È messo nero su bianco nel nuovo regolamento sui rifiuti, già approvato dalla commissione e che, presto, potrebbe trovare il voto finale dal Consiglio comunale. “Se esporrai il mastello riempito meno del 75% verrai sanzionato”, questo l’allarme lanciato da Piergiorgio Massidda, consigliere di #Cagliari16. E i cagliaritani che hanno affollato l’Aula magna del liceo classico Siotto – luogo scelto dal Comune per il primo incontro dedicato ai residenti di Sant’Avendrace, che dirà addio ai cassonetti a partire da fine settembre – esprimono tutto il loro disappunto. Con le ormai “classiche” lamentele legate al nuovo servizio e con la grande preoccupazione di ricevere una multa nel caso in cui il mastello non sia riempito per tre quarti.

“Ho letto della multa per chi non riempie i bidoncini per almeno il settantacinque per cento”, afferma Maria Bodano, 73enne residente in via Tirso. “La trovo una cosa ingiusta e sbagliata. L’ultima bolletta della spazzatura è stata di cinquecento euro, lo stesso tanto della mia pensione”. Pollice verso anche da Luigi Franco Arrius, che vive in un condominio composto da meno di dieci famiglie nel viale Sant’Avendrace: “Non tutti produciamo la stessa spazzatura, ognuno deve avere il suo modo di riempire i mastelli”. Altro abitante di Sant’Avendrace è Luigi Antonio, 85 anni: “Come si fa a calcolare quanto è il settantacinque per cento? Riguarda i mastelli piccoli o quelli grandi?”. E, sul nuovo servizio porta a porta: “Spero di adattarmi”.

