Cartoni e rifiuti di ogni genere. La spazzatura invade il marciapiede di via Mameli all’angolo con via Sassari, nel pieno centro della città. Su facebook un video denuncia di Alessandro Serra, esponente regionale di Forza Italia. I cassonetti sono scomparsi da mezza città. Restano ancora in centro storico, dove verranno realizzate le isole ecologiche, ma ancora il progetto non è stato approvato.

Ultima modifica: 28 settembre 2018