Porta a porta a Cagliari, occhio al mastello: va riempito al 75 %. Altrimenti scatta la multa

“Se esporrai il mastello riempito fino al 75% verrai sanzionato”. Commenta così Piergiorgio Massidda, consigliere comunale Cagliari@16, il nuovo regolamento del servizio di raccolta di rifiuti porta a porta in città. Alcuni consiglieri dell’opposizione come Federico Ibba, centristi per l’Europa, oltre a Massidda, hanno votato no. “Oggi è stato votato in commissione il nuovo “regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana” , ha scritto l’ex senatore forzista, “voglio chiarire che io sono assolutamente favorevole alla raccolta differenziata ma sono sempre stato assolutamente contrario alla scelta fatta da questa amministrazione.Per questo, oggi, ho votato NO a questo regolamento.

Lo trovo incompleto, dispotico verso i cittadini che questa amministrazione vede come sudditi da educare.

Potrei snocciolare tutta una serie di dettagli curiosi e antipatici ma, per ora, mi limito a illustrarvi un articolo ( il 16 ) curioso che dà la misura del concetto che ha questa amministrazione del servizio al cittadino.

Secondo tale articolo per qualsiasi tipologia di rifiuto non si potrà esporre il mastello se non sarà riempito per almeno il 75% della capacità. Quindi, ad esempio, un single che vive in un piccolo appartamento dovrà tenere in casa i mastelli per un bel po’ di tempo prima di poterli esporre per il ritiro senza incorrere nella sanzione. Ecco un altro esempio della, palese, incapacità di chi ci amministra. E purtroppo è solo uno dei tanti, troppi, esempi negativi legati al sistema prescelto. Un sistema obsoleto e inadatto ad una realtà come la nostra. Il mastello li seppellirà”.

Secondo gli addetti ai lavori sarebbe il preludio di un rincaro della Tari. La norma del limite al 75 % sarebbe una strategia adottata per evitare nell’immediato maggiori costi del servizio. Perché? Cosi facendo si risparmia lavoro alla ditta incaricata della raccolta (meno bidoni da svuotare = risparmio dei costi generali di raccolta). “Consapevoli che a breve proporranno gli inevitabili rincari della tassa sui rifiuti”.

