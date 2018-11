Porta a porta a Cagliari, “Isole ecologiche interrate in piazza San Michele e piazza Garibaldi”

Via alle isole ecologiche interrate in città. Sono cassonetti sottorranei che i cittadini potranno riempire scaricando i rifiuti attraverso alcuni “torrini” sistemati in superficie. Sorgeranno in piazza Annunziata, piazza San Michele e piazza Garibaldi. L’annuncio in aula del sindaco Massimo Zedda che ha anche ritirato una delle norme più contestate del regolamento sulla raccolta differenziata dei rifiuti (in via di approvazione in consiglio comunale), che prevedeva il limite di almeno del 75 % sul riempimento del mastello.

Il primo cittadino ha anche annunciato dove verranno sistemate alcune isole fuori terra in centro storico: sotto piazza Palazzo a Castello e in via del Mercato Vecchio alla Marina: “una sperimentazione per 18 mesi”, ha sottolineato il primo cittadino.

Ultima modifica: 6 novembre 2018