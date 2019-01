Porta a porta a Cagliari in arrivo anche a Stampace, via Azuni non farà eccezione. Lello Lai, storico venditore di frutta e verdura, ha già ricevuto l’avviso di ritiro dei mastelli e, nonostante i pochi metri che lo separano dalla “casa” del martire guerriero Efisio, non sa a quale santo votarsi: “Non so quanti bidoni mi daranno, ma anche se dovessero essere solo due, grandi, dove li metterò? Dentro non ho spazio e non mi permetterebbero di tenerli in negozio. Fuori, invece”, osserva Lai, “il marciapiede non c’è e ci sono le automobili parcheggiate. Non c’è proprio spazio”.

Con il nuovo servizio il Comune ha promesso che la Tari scenderà: “Magari, sono dieci anni che lo promettono, pago 1500 euro l’anno di tassa sulla spazzatura”.

Ultima modifica: 15 gennaio 2019