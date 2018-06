Polizia Stradale, Agnello nuovo dirigente del compartimento Sardegna

Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr.ssa Pinuccia Albertina Agnello è il nuovo Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” dal 4 giugno 2018.

La Dr.ssa Agnello giunge nel capoluogo sardo dopo aver trascorso poco più di tre anni presso la Questura di Siracusa, dove ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore, distinguendosi per l’elevata capacità nei compiti assegnatele e, soprattutto per la spiccata sensibilità nel campo del contrasto al fenomeno del femminicidio, collaborando con associazioni antiviolenza presenti sul territorio siracusano in difesa delle donne ed organizzando giornate di sensibilizzazione e di approfondimento sul tema della violenza di genere.

Nata a Scordia (CT) nel 1962, si è laureata in Scienze Politiche nell’anno accademico 1985/1986 e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni nell’anno accademico 2006/2007 presso l’Università degli Studi di Catania. Nel 1987 ha superato il concorso per Vice Commissario della Polizia di Stato. Nel corso della sua carriera ha rivestito diversi ruoli che hanno portato ad un arricchimento del proprio bagaglio personale, attraverso numerose esperienze lavorative.

Infatti dall’agosto 1988 al gennaio 1990 ha rivestito il compito di Funzionario Addetto presso la Squadra Mobile della Questura di Agrigento coordinando le Squadre Volanti. Da marzo a luglio del 1990 è stata Reggente del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, diventandone Dirigente dall’agosto 1990 al luglio 1992. Dopo aver superato il concorso entra a far parte della DIA di Roma dal luglio 1992 al settembre 1993 come Funzionario Addetto del III° Reparto Relazioni Internazionali di Roma con compiti di coordinamento di unità organiche che la portano a lavorare anche fuori dal territorio italiano.

Dall’ottobre 1993 all’aprile 2001 diventa Dirigente della Sezione Operativa D.I.A. di Agrigento.

Dal maggio 2001 al dicembre 2002, dopo aver lasciato la DIA e rientrata nei ruoli di Polizia di Stato, viene trasferita alla Questura di Catania ricoprendo l’incarico di Addetto all’Ufficio di Gabinetto con compiti di Portavoce – Capo Ufficio Stampa e Dirigente U.R.P. e Relazioni Esterne; dal dicembre 2002 all’ottobre 2004 diviene Dirigente dell’U.P.G.S.P.

Dall’ottobre 2004 al giugno 2005 frequenta il XX° corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Dall’1.1.2005 viene promossa alla qualifica di Primo Dirigente, e frequenta il XXI° corso di Formazione Dirigenziale presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma e dal marzo 2006 al marzo 2010 riveste la qualifica di Vice Dirigente Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria.

Nell’aprile 2010 diviene Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Catania con funzioni di Vice Dirigente del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, rivestendo tale funzione fino all’agosto del 2014, quando viene nominata Vicario del Questore di Siracusa.

Lo scorso 5 aprile 2018 la Dr.ssa Agnello è stata promossa a Dirigente Superiore della Polizia di Stato e recentemente è stata nominata Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna.

Ultima modifica: 4 giugno 2018