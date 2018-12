Polemica aperta a Monserrato: via del Redentore chiusa proprio nei giorni clou del Natale. La denuncia di Massimo Saba sul gruppo Fb del paese diventa virale: “Solo una cosa….complimenti e grazie per aver chiuso via Del Redentore al traffico a SOLI DUE GIORNI DALLA VIGILIA DI NATALE…e i commercianti sempre piu orgogliosi di queste scelte”. Monserrato è attualmente amministrata dal commissario prefettizio.

Ultima modifica: 23 dicembre 2018