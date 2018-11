Sinora la discussione è solo a livello di commissione – quella dell’Urbanistica – ma il futuro sembra già tracciato: via Italia “ristretta”, arrivano aree pedonali e aiuole. E i parcheggi per le auto? “Se li levano sarò costretto a cambiare lavoro o a spostarmi, molti dei miei clienti arrivano da fuori Cagliari, se non sanno dove parcheggiare l’automobile sono destinato a perderli”, afferma Emanuela Spiga, titolare di un negozio di ferramenta.

“I parcheggi sono troppo pochi rispetto alle esigenze reali, soprattutto il sabato, con il mercato civico in piena attività, è impossibile trovarne uno”. E il vero problema al quale provare a porre rimedio, casomai, a detta del commerciante è un altro, e riguarda i maxi allagamenti: “Siamo riusciti a proteggerci e contenere i danni anche durante l’ultima alluvione, ma abbiamo comunque perso la giornata di lavoro e il traffico è rimasto bloccato”.

Ultima modifica: 21 novembre 2018