Pitz’e Serra, parco chiuso senza i giardinieri (quasi) licenziati: bambini tristi lasciano pupazzi e messaggi di solidarietÃ 

Un messaggio di speranza, al quale se ne sono aggiunti altri, scritti dai bambini che non possono più fruire dei parchi pubblici di Quartu Sant’Elena. Trenta lavoratori, dal primo settembre prossimo, saranno a spasso: sono i giardinieri e operai del servizio verde pubblico. Il Comune non gli ha rinnovato i contratti, e stamattina c’è stato un sit in di protesta in via Eligio Porcu. E, nel parco di Pitz’e Serra, un bambino ha “incatenato” un pupazzetto in segno di solidarietà.

“Speriamo diano di nuovo a quelle famiglie il lavoro”, ha detto mentre lo appendeva. La fotografia è del nostro fotoreporter Davide Loi.

Ultima modifica: 29 agosto 2018