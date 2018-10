di Paolo Rapeanu

Un capannone senza nemmeno l’energia elettrica, un ex granaio ad Assemini, in localit√† Truncu Is Follas. Utilizzato come magazzino per 2294152 articoli – accessori per la casa, utensili, materiale elettrico, prodotti di informatica, abbigliamento, articoli scolastici, casalinghi, prodotti tessili, addobbi natalizi – tutti chiusi dentro scatoloni e tutti contraffatti. Questa, in sintesi, la maxi operazione della Guardia di Finanza del comando provinciale di Cagliari. La struttura era stata affittata in nero da un cagliaritano a una cinese di 52 anni, titolare di una societ√† di Cagliari che ha la propriet√† di un negozio. Il valore della merce, irregolare, √® di 3,2 milioni di euro. Il blitz dei finanzieri √® avvenuto dopo lunghe indagini.

“Il proprietario del capannone l’aveva affittato in nero da oltre quattro anni, ricavando 500 euro al mese”, spiega il tenente Vittorio Capriello, “per la cinese di 52 anni, titolare di una societ√† che vende all’ingrosso e al dettaglio questi prodotti √® scattata la denuncia per frode in commercio e vendita di prodotti con segni falsi”.

Ultima modifica: 12 ottobre 2018