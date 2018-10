Rivoluzione in via San Lucifero, spariscono 32 parcheggi per lasciare spazio alla nuova pista ciclabile, che nei fatti si collegherà con la via Sonnino. E non tutti sono d’accordo: Franco Palla vive da quindici anni al civico 43 e per lui, parcheggiare, è un’impresa: “Ditelo al sindaco che sarebbe bene che cambiasse idea. Dove devo andare a cercarmi uno stallo, a Sant’Elia? Sposto l’automobile solo sabato e domenica, gli altri giorni non riuscirei a trovare un parcheggio che sia uno”, sbotta Palla.

E utilizza anche l’ironia, tagliente, il residente: “Se Zedda mi compra l’auto e mi regala una bicicletta se ne può parlare”. Ma, battute a parte, “non esiste proprio, qui i parcheggi servono tantissimo”.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018