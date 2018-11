Pirri, rivoluzione in viale Italia e mega parco sportivo in arrivo a Terramaini

Viale Italia sarà riqualificato. In occasione della sistemazione della rete di dreno delle acque meteoriche, necessaria per scongiurare nuove alluvioni a Pirri, il viale d’accesso all’abitato sarà risistemato. E novità in arrivo anche per la zona di Terramaini: dove troverà spazio un ampio parco sportivo. Tutto nei progetti guida nero su bianco negli indirizzi del Puc.

Viale Italia. La sua sezione stradale di viale Italia è talmente ampia che può essere rimodulata a vantaggio di maggiori spazi pedonali e con possibilità di inserimento di spazi verdi. E l’ipotesi è quella di cambiare l’assetto del viale in concomitanza dei lavori di messa in sicurezza di Pirri, tra i quali è previsto il rifacimento della rete di dreno delle acque meteoriche, anche con la realizzazione di nuovi collettori per i quali l’amministrazione ha già in cassa parecchi milioni di euro. Sempre a Pirri verranno istituiti gli Itinerari della Memoria, legati alle antiche case campidanesi

Terramaini. Qui l’obiettivo è quello di realizzare un “parco destinato allo sport e ai servizi per il tempo libero di livello metropolitano”. Tutta l’area sarà cucita con gli abitati circostanti e sarà definita da porte di accesso (da Pirri, Monserrato, da viale Marconi e dal lato Selargius-Quartucciu): previsti due ambiti: uno interno dove sorgeranno grandi impianto sportivi di valenza urbana, e l’altro, più esterno, dove saranno sistemate funzioni per le esigenze locali (giardini, campi da gioco, attrezzature di servizio, ecc).

Il progetto è stato discusso oggi nella commissione Urbanistica presieduta da Matteo Lecis Cocco Ortu, Pd

Ultima modifica: 19 novembre 2018