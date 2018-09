Pirri, via libera della Municipalità: arrivano i grattacieli

di Ennio Neri

Sei palazzi di sette piani (oltre i 20 metri) e due di cinque. Sorgeranno a Pirri nell’ambito della “lottizzazione Ambu” che sorgerà in via Montecassino. Un progetto datato che ora vede la realizzazione. Dopo lo stop di qualche mese fa l’iter del progetto è ripertito. Ieri il sì della Municipalità di via Riva Villasanta. Ora manca solo il via libera del consiglio comunale cagliaritano.

“E’ stata spostata la piazza sul versante dei fabbricati esistenti”, spiega Alessandro Vincis, presidente della commissione Urbanistica della Municipalità, “le torri sono rimaste in egual numero, sono state solo spostate per consentire sia lo spostamento della piazza che una rimodulazione più funzionale del verde”.

L’intervento prevede la realizzazione otto fabbricati residenziali, sei di sette piani e due di cinque piani fuori terra con una forma pressoché quadrangolare, con un blocco di collegamento verticale al centro cui si accede da un ingresso comune.

Il piano terra e quello tipo prevedono un numero massimo di 4 appartamenti per piano e ogni edificio dispone di un piano interrato destinato: alle cantine private, ai locali tecnici per gli impianti, alle aree di accesso e di carico e scarico temporaneo, ad alcuni parcheggi privati, cui si accede grazie ad impianto di sollevamento per auto.

Il progetto prevede l’inserimento di arredi urbani, quali panchine, giochi per i bambini, fontanelle, cestini per i rifiuti stalli per le biciclette e, nelle aree private, attrezzi per esercizi al corpo libero, recinzioni per le aree di svago degli animali, oggetti d’arte urbana, tavoli e sedute per il gioco degli scacchi, postazioni di ricarica per smartphone e tablet.

