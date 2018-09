Pirri, vedette fuori casa e droga nascosta in cantina: in manette un 34enne

Aveva imbastito una rete di controllo della zona davvero imponente, con tanto di vedette, Alberto Partolino, il 34enne arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomni della squadra mobile di Cagliari, coordinati dal dirigente Marco Basile, hanno così deciso di compiere un blitz nel suo appartamento in via Sanna, nel rione popolare pirrese di Santa Teresa. Insieme ai colleghi delle volanti e del reparto prevenzione crimine Sardegna, gli agenti hanno iniziato a perquisire l’abitazione.

Fondamentale l’aiuto dei reparti cinofili della Guardia di Finanza: in uno scantinato, nascosta dentro una botola, sono stati ritrovati 400 grammi di hascisc e 250 di cocaina, pronti per essere venduti. Il 34enne cagliaritano è finito in manette.

Ultima modifica: 26 settembre 2018