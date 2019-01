Sono stati momenti concitati questo pomeriggio a Pirri in via Italia, dove un uomo di 52 anni, armato, si è barricato dentro casa. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie di polizia e agenti della municipale. Dopo quasi un’ora di trattative l’uomo, con problemi psichici, è stato portato via a bordo di una volante. La strada era stata chiusa al traffico in via precauzionale, la situazione è tornata alla normalità.

