Pirri, si staccano calcinacci dal tetto di una scuola: il Comune trova soluzioni alternative per i bambini

Mentre a cura dell’assessorato ai Lavori Pubblici sono in corso gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei locali della scuola “Caduti della Grande Guerra” di Pirri a seguito del distaccamento di calcinacci dal tetto di una aula, l’assessorato alla Pubblica Istruzione garantisce una soluzione alternativa per il regolare svolgimento delle attività dei 150 alunni grazie alla collaborazione dell’istituto comprensivo Pirri 1 e Pirri 2. Da martedì 11 a sabato 22 dicembre, le attività didattiche si svolgeranno in due aule presso la scuola primaria San Giuseppe di via Toti, in un’aula presso la scuola dell’infanzia di via dei Genieri e in un’aula della scuola primaria Serra di via dei Partigiani. La suddivisione dei 150 bambini e l’organizzazione dell’attività didattica nei locali messi a disposizione dovrà essere organizzata dalla direttrice della scuola dell’infanzia interessata dai lavori.

Ultima modifica: 7 dicembre 2018