Incidente tra un’automobile e un pullman della linea 8 del Ctm. La guidatrice dell’auto (una Renault), per cause ancora da accertare, √® andata a sbattere contro il bus dopo essere uscita dalla via Calamattia. Il botto √® stato abbastanza forte, e il pullman √® stato costretto a fermarsi per qualche minuto. Sia la donna alla guida dell’auto sia i passeggeri del pullman stanno bene. Per tutti solo un grande spavento: ad avere la peggio la carrozzeria dell’auto.

Ultima modifica: 21 giugno 2018