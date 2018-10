Pirri, schianto in via Risorgimento: una Clio finisce violentemente contro una casa

Incidente stradale questo pomeriggio a Pirri. Una Fiesta guidata da un 73enne residente a Capoterra proveniente da via Berchet, nell’immettersi in via Risorgimento non ha dato la precedenza, nonostante lo stop, ad una Renault Clio condotta da un 21enne di Cagliari che transitava in via Risorgimento verso via Italia. A causa dell’urto e a causa anche della velocità non commisurata della Clio, quest’ultima è andata a finire contro un’abitazione.

Il passeggero della Fiesta è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Ultima modifica: 29 ottobre 2018