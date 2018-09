Fiamme nella notte a Pirri, distrutto un furgone.

Intervento dei vigili del fuoco a Pirri, in via Ampere, intorno alle 2 del mattino per l’incendio di un furgone in sosta.

La squadra di pronto intervento, una volta spento il rogo e messo in sicurezza l’area circostante, non ha trovato elementi utili a far luce sulla sua natura.¬† Le cause sono quindi ancora da accertare.

Ultima modifica: 29 settembre 2018