Pirri piange Agnesina, la dolce casalingaÂ bravissima nel realizzare bambole e oggettistica

Pirri piange Agnesina, la dolce casalinga bravissima nel realizzare bambole e oggettistica. Un lutto ha scosso oggi la comunità pirrese e la sua famiglia molto conosciuta, il cui nomignolo molto noto era Paladecresia: “Cari amici, care amiche… una brutta notizia, oggi è volata in cielo una stella, Agnese Perra, per tutti noi de su bixinau di via Vittorio Amedeo II- racconta Damiele Vacca sul gruppo Fb “Pirri: antiche storie del mio paese”- ma anche per tutti gli amici e amiche pirresi, Agnesina. Agnese era una bella persona, molto vicina alla nostra comunità e alla nostra associazione. E’ venuta a farci visita, finché le forze gliel’hanno consentito. Voglio esprimere ai suoi familiari tutto il mio dispiacere e le mie condoglianze, ma anche quelle di tutta la pagina e dell’Associazione Culturale, credo che moltissimi pirresi si dispiaceranno per questa triste notizia, Agnese lascia in noi tantissimi bei ricordi… Ciao Agnese, che la terra ti sia lieve, è stato bello conoscerti, R.i.p”.

Ultima modifica: 11 novembre 2018