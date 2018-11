Pirri, paura a Barracca Manna: minaccia il cognato armato di scimitarra e martello da muratore

Notte di paura in via Barracca Manna, a Pirri. Un 49enne è stato denunciato per il reato di minaccia e danneggiamento aggravati. L’uomo, infatti, stava cercando di sfondare il portone d’ingresso della casa del cognato “armato” con una mazzetta da muratore e, contemporaneamente, brandendo una scimitarra nell’altra mano.

Provvidenziale l’intervento degli agenti del reparto prevenzione crimine: al loro arrivo l’aggressore era seduto, in evidente stato confusionale. La scimitarra è stata recuperata. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per una consulenza pischiatrica.

Ultima modifica: 30 novembre 2018