Pirri, Mercedes guidata da un 78enne travolge un pedone sulle strisce: il ferito in ospedale. Incidente stradale questa mattina a Pirri. Una mercedes A180, condotta da un cagliaritano di 78 anni, percorreva la via Stamira diretto in via Balilla. In prossimità delle strisce pedonali, il conducente ha travolto un pedone cagliaritano di 41 anni, che stava attraversando la strada. Il pedone è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con un codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 25 settembre 2018