Pirri, l’area per bimbi di via Sanna tra eternit, spazzatura e auto rubate

L’area giochi per bimbi tra spazzatura, fango eternit e zanzare. È l’area tra via Sanna e via Berlinguer. Totalmente abbandonata. Il caso in consiglio comunale. Nello spiazzo del rione Santa Teresa c’è un parco, non recintato, illuminato e con area giochi per i bambini e un campo da gioco in terra battuta con vicina area incolta, costituita da ampio sterrato, accessibile alle auto.

Ma “secondo i residenti l’intera area contribuisce alla pericolosa canalizzazione delle acque piovane presso via Berlinguer, strada situata ad un altezza inferiore rispetto a questo spazio”, attacca Alessandro Sorgia, consigliere comunale #Cagliari16, “e ciò ha provocato diversi allagamenti, con tante difficoltà ai cittadini della zona per le cascate di detriti e fanghi. Oltre ad una tubazione di scarico ostruita da vari detriti di varia natura (inclusa la presenza di robuste radici di alberi che l’hanno perforata)”, aggiunge, “nell’area verde, accanto ai giochi ludiche, la conformazione del terreno permette la stagnazione permanente dell’acqua derivante dall’azione degli irrigatori, rendendo i giochi inutilizzabili, ostacolando la crescita del prato verde, favorendo così l’emissione di cattive esalazioni e il proliferare di insetti. Rifiuti”, conclude, “giacciono abbandonati per giorni, assieme a rottami e cumuli di macerie con eternit, per diversi giorni e l’area sterrata viene utilizzata, per la maggior parte, come parcheggio”.

Sorgia chiede al primo cittadino: la trasformazione dell’area in parcheggio attrezzato o spazio sociale sportivo-ricreativo, la pulizia ed il ripristino della condotta idrica, maggiore cura nella manutenzione ordinaria del verde pubblico e della nettezza urbana, la rimozione dei veicoli privi di targa e l’installazione di telecamere utili alla vigilanza, “rappresentando apposito deterrente a qualsivoglia illecito compiuto nell’area in questione”.

Ultima modifica: 19 maggio 2018