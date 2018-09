Pirri, la padrona è ricoverata all’ospedale, il cane rimane chiuso in casa per giorni: salvato

La sua anziana padrona è stata ricoverata all’ospedale, e lui, un cagnolino di razza York Shire, è rimasto per alcuni giorni chiuso in casa, senza che nessuno lo accudisse. Ad allarmarsi e chiamare la polizia è stato un vicino di casa preoccupato perché da giorni non vedeva la donna che viveva da sola. Non si era accorto che era stata portata all’ospedale e neanche che il cane fosse chiuso dentro l’appartamento. Sono stati i vigili del fuoco ad aprire la porta di via Sanna, a Pirri, ed entrare insieme agli agenti dove hanno trovato il cane affamato e spaventato.

L’animale è stato portato al dog hotel di Assemini dove verrà accudito fino a quando la sua padrona non verrà dimessa.

Ultima modifica: 18 settembre 2018