Pirri allagata, l’ironia degli abitanti dopo il temporale nella via santa Maria Chiara che diventa un fiume in piena: “Siamo leggermente allagati, sta arrivando un’altra passata d’acqua”…le voci in diretta dei residenti nel simpatico video realizzato da Valentina Mameli. “Com’è l’acqua? Ghiacciata…tuffati”, per fortuna c’è anche chi la prende con il sorriso in un momento che potrebbe essere di disperazione. “Torra, allagato ancora da lui….”, guardate il VIDEO.

Ultima modifica: 24 giugno 2018