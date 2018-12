Pirri, “i miei genitori anziani e disabili lasciati senza luce né riscaldamento per più di 24 ore”

Ventiquattro ore senza energia elettrica. Il calvario di due anziani disabili al 100 per cento residenti in via Tamburino 81, a Pirri. Lo racconta nella rubrica l’Angolo dei Lettori, la figlia, Cinzia Porcedda: “Abbiamo chiamato decine e decine di volte per segnalare il disservizio, i miei genitori invalidi al 100% e con mia mamma che necessita di fare l’aerosol. Ho chiamato quindi i carabinieri ed i vigili urbani ma purtroppo mi è stato risposto che non potevano intervenire perché anche loro hanno gli stessi canali dell’utente privato. Solo alle 14 di questo pomeriggio è arrivato un tecnico a riparare il guasto, ci ha detto che gli era stato appena segnalato. Intanto i miei genitori sono rimasti senza riscaldamento nè luce per tutto questo tempo. Andrò a fare denuncia per interruzione di pubblico servizio perché non è la prima volta che accade.”

Ultima modifica: 20 dicembre 2018