Pirri, donna investita sulle strisce nella notte: momenti di paura in via Tamburino Sardo

Incidente stradale questa sera a Pirri. Un 48enne di Cagliari, alla guida di una Fiat 500, stava percorrendo via Tamburino Sardo diretto verso la via Stamira: all’altezza della via Tolo non √® riuscito a fermare il veicolo per far attraversare una donna¬† 60enne di Cagliari che attraversava sulle strisce pedonali, colpendola con la parte anteriore destra. La donna √® stata¬† immediatamente soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato un codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 21 ottobre 2018