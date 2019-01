Ieri sera è stata trovata una cagnetta in piazza Italia a Pirri. Non ha il microchip ed è stata portata al canile di via Po. L’appello di Silvia che l’ha trovata: “Vi chiedo di far girare questo messaggio perché ho paura che il proprietario sia anziano e non riesca a trovare il cane”

Ultima modifica: 4 gennaio 2019