Pirri, cade in casa e non riesce a rialzarsi: salvata dopo ore dai Vigili del fuoco

Hanno dovuto spaccare il vetro della finestra del suo appartamento, al secondo piano di un’abitazione di via Santa Maria Chiara, a Pirri, i Vigili del fuoco, per salvare una signora che, da alcune ore, non rispondeva né al citofono né al telefono. I pompieri l’hanno trovata per terra, in cucina. Qualche ora prima, purtroppo, la donna era caduta e non era riuscita a rialzarsi. Troppo distante il cellulare per poter rispondere alle chiamate dei figli.che, a un certo punto, hanno fatto scattare l’allarme.

La donna, che vive sola, è stata affidata alle cure del personale medico di un’ambulanza del 118. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Ultima modifica: 3 dicembre 2018