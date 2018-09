Pirri, 92enne in casa di riposo si spara alla testa: salvo per miracolo

Tentato suicidio questa mattina a Pirri.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Pisano, presso la casa di riposo del posto, dove un anziano di 92 anni ha tentato di togliersi la vita sparandosi alla tempia con una pistola calibro 22 legalmente detenuta.

Fortunatamente il colpo lo ha ferito in modo non letale. Dopo lo sparo i responsabili del centro hanno allertato i soccorsi. L’uomo è stati trasportato all’ospedale Brotzu in gravi condizioni, ma cosciente.

Sono in corso accertamenti.

Ultima modifica: 1 settembre 2018