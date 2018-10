Un violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento si è abbattuta, come previsto dagli esperti, anche sul Medio Campidano. Serramanna e Samassi sono due dei centri più colpiti da un improvviso e violento temporale. Mezz’ora di pioggia incessante è bastata per allagare intere strade e quartieri. In via Serra e in via Rinascita, punti nevralgici di Serramanna, si registrano i disagi maggiori.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018