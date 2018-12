Le ultime ore sono caratterizzate dal maltempo in Sardegna, le piogge continueranno anche oggi ma le condizioni da domani tenderanno nettamente a migliorare, anche se tornerà il Maestrale nel weekend. Secondo quanto riportano gli esperti di Meteo Sardegna “sul fronte temperature abbiamo registrato un rialzo e nei prossimi giorni non ci aspettiamo variazioni particolarmente importanti se non qualche diminuzione specie nei valori minimi”.

Ultima modifica: 14 dicembre 2018