Piogge e rovesci da questa notte possibili nel Cagliaritano per 24 ore, ma oggi Ã¨ il giorno delle schiarite

Piogge e rovesci da questa notte possibili nel Cagliaritano per 24 ore, ma oggi è il giorno delle schiarite. Queste le previsioni meteo dell’esperto Antonio Mura e dei bravissimi metereologi di Meteo Sardegna, che fanno così il quadro della situazione: “Nell’immagine satellitare notiamo facilmente il sistema nuvoloso proveniente da ovest, peraltro seguito da un rinforzo dei venti dai quadranti occidentali. Non fa freddo, le temperature sono salite e si manterranno gradevole per tutta la giornata. La provenienza della massa d’aria è facilmente identificabile semplicemente osservando il posizionamento dell’ampia struttura ciclonica sull’Europa occidentale: le correnti atlantiche scorrono sul bordo meridionale della stessa, raggiungendo il Mediterraneo.

Nelle prossime ore è atteso un cospicuo miglioramento che vedrà affermarsi schiarite diffuse e persistenti. Miglioramento che tuttavia stenterà ad affermarsi con decisione, difatti i modelli matematici indicano ulteriori disturbi occidentali fin dalla giornata di domani. Giovedì, ad esempio, transiteranno altre nubi e potrebbe esserci spazio per qualche rovescio sulla Sardegna occidentale. Venerdì probabile variabilità mentre sabato potrebbe subentrare un peggioramento un po’ più vivace a causa di una forte perturbazione atlantica il cui obbiettivo principale dovrebbe essere rappresentato dal Nord Italia”. Aggiornamenti costanti sul meteo nell’Isola su www.meteosardegna.it

Ultima modifica: 21 novembre 2018