Pino, pensionato di Cagliari: “Senza assegno familiare da mesi, non so piÃ¹ come campare”

Da mesi non riceve l’assegno familiare da parte dell’Inps. Pino Salis, pensionato 72enne cagliaritano, non sa più che fare e si rivolge a Cagliari online. Per una vita ha lavorato nelle sale di proiezione dello storico cinema Olimpia. Con una pensione di mille euro deve campare lui insieme alla famiglia e i suoi sei figli a Sant’Elia. Ma dal mese di giugno non riceve il trattamento di famiglia dell’Inps che gli spetta, perché ha a carico infatti una figlia disabile e una minorenne.

“Dopo aver chiamato il call center Inps Roma – racconta Salis – mi hanno risposto che il trattamento di famiglia per misteriosi motivi non è neanche in lavorazione, è tutto fermo, senza preavviso l’Inps lascia le famiglie in gravi difficoltà economiche. Sono 4 mesi che aspetto, ho mandato una serie di solleciti ma nessuno mi sa dare una spiegazione. Sono andato anche nella sede centrale in via Regina Margherita, ma nulla. Risparmiamo sul mangiare ma come facciamo a pagare l’affitto? Mi sono rivolto anche alla Caritas. Non so più che fare.”

Ultima modifica: 19 settembre 2018