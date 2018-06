Pigliaru, la Sardegna ha un problema: il 17 per cento delle famiglie è in stato di povertà

Sardegna, quasi una famiglia su cinque vive in stato di povertà: i dati allarmanti dell’Istat fotografano una situazione da bollino rosso. Più tre per cento in un solo anno. Nella nostra Isola infatti il 17,1% delle famiglie vive in una situazione di povertà relativa, cioè al di sotto una soglia di reddito che per un nucleo composto da due persone è stata fissata a 1.085 euro.

In campo nazionale invece i poveri assoluti sono cinque milioni. Resta da capire ora, oltre al Reis, quali saranno le politiche concrete di contrasto alla povertà della giunta regionale.

Ultima modifica: 26 giugno 2018