Pietro Mennea, una storia all’italiana

Giovedì 10 maggio 2018, alle 10, nell’aula magna Capitini – corpo aggiunto facoltà Scienze umanistiche, via Is Mirrionis 1, Cagliari – viene proiettato Mennea segreto. Realizzato da Emanuela Audisio, giornalista e scrittrice di Repubblica, il docufilm è stato presentato con grande successo di pubblico e critica in tutto il Paese. Inoltre, da diversi anni è stato proiettato anche in numerose scuole di primo e secondo grado della Sardegna. Ma per la prima volta il documento filmato approda all’Università di Cagliari con l’autrice in sala. L’evento prevede crediti formativi per gli studenti. L’ingresso è libero e senza registrazione.

Audisio testimonial: sport, regole, sacrifici. Il ritratto accurato del fenomenale velocista di Barletta si accompagna a una rivisitazione dell’Italia di quell’epoca. L’atletica ma anche lo sport in generale, gli uomini e i centri di potere, le aspettative, i successi e i flop. Emanuela Audisio, penna di straordinario profilo, tesse e disegna nella sua inconfondibile e pregiata maniera, un ritratto-mappa che scomoda sentimenti, attenzione, senso di responsabilità. Laureata in Scienze politiche, scrive per il quotidiano la Repubblica. Ha scritto vari libri (tra questi “Il ventre di Maradona”, “Bambini infiniti”, “Tutti i cerchi del mondo” editi da Mondadori), ha vinto il “Premio Gianni Brera“, è autrice di “Mennea Segreto”, “Heysel la notte del calcio” (premio Sport Media Pearl Awards 2015), “Le streghe della notte”, “La casa sul lungofiume”. Con “Il Giudice dei Giusti” (con Gabriele Nissim; regia di Enrico Marchese) ha vinto il Premio della Critica alla nona edizione del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi. Su Sky Arte HD e sul sito Repubblica.it è stato trasmesso il suo documentario “Da Clay ad Ali, la metamorfosi”.

Cultura, formazione, divulgazione. L’incontro con Emanuela Audisio rientra nella attività di formazione e confronto degli studenti del corso di laurea in Scienze della comunicazione. Ai lavori prendono parte la responsabile Elisabetta Gola, Paolo De Angelis (Procuratore aggiunto del Tribunale di Cagliari), Francesco Birocchi (presidente Ordine dei giornalisti della Sardegna), Celestino Tabasso (presidente Associazione stampa sarda), Gianfranco Fara (presidente Coni Sardegna).

Ultima modifica: 8 maggio 2018