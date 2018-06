Piazza Italo Stagno in ostaggio dei vandali: “Droga e alcol, alto rischio: subito le telecamere”

Ancora un sabato notte terribile in piazza Italo Stagno, atti vandalici continui e il caso finisce anche in consiglio regionale. Questo il racconto dei residenti a Cagliari Online: “Anche stanotte dei giovani senza cervello dopo essersi ubriacati e drogati, hanno deciso di darsi alla distruzione dei beni pubblici e privati dei cittadini! Partendo dai cassonetti della immondezza per arrivare alle vetture dei cittadini!

Per non parlare della piazza Italo Stagno dove ad ogni ora del giorno e della notte non si perde occasione per disturbare la quiete pubblica, consumare alcolici, consumare droga e sporcare la piazza con qualsiasi tipo di rifiuto, siringhe comprese.

Più volte il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine e alle persone competenti, ma senza nessun risultato!

Qualcuno ha addirittura parlato di voler installare delle telecamere, ma ancora non se ne vede neanche l’ombra!

Pare di vivere in un quartiere dove l’anarchia è totale e le uniche persone a dovere pagare per tutto sono quelle poche persone oneste rimaste nel quartier”

Stanotte ennesimo danneggiamento in piazza Italo Stagno.I residenti della zona attigua sono disperati. ….raid notturni….ragazzi che sostano in zona….bottiglie di vetro rotte …cassonetti rovesciati schiamazzi che tolgono il sonno….questo tutte le sere……ho chiesto di piazzare telecamere…..con lettera dei residenti al sindaco…..dovrò appellarmi al questore. che conosce bene il territorio. I residenti vogliono darsi giustizia da soli, sono esasperati…..le forze dell’ordine intervengono….ma non possono fare di più. Serve un deterrente, la zona è ad alto rischio”. E sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale Edoardo Tocco: “

