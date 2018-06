Piazza Gramsci, rimessa a nuovo e giÃ  abbandonata: la protesta dei lettori

Piazza Gramsci a Cagliari, appena rimessa a nuovo e già “dimenticata” e abbandonata. La denuncia della nostra lettrice Veronica Muggioroni nella nostra nuova rubrica CASTEDDU ESTATE, linea Whatsapp sempre attiva al380 747 6085 per le vostre segnalazioni. “Ma è possibile che a Cagliari si tengano pulite solo alcune attrazioni come Piazza Garibaldi o Piazza Yenne- denuncia Veronica- mentre il resto rimanga abbandonato a se stesso? Sono una vostra cara lettrice che frequenta assiduamente Piazza Gramsci, resa nuova e confortevole qualche anno fa, ma lasciata quasi sempre al degrado, con fogliame, bottiglie di vetro e rifiuti, fuori dalle pattumiere. Ma gli operatori quando intervengono cosa fanno di preciso? È assurdo che si curino solo certe zone della Città! Grazie per l’attenzione”.

Ultima modifica: 3 giugno 2018