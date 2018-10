Pesanti disagi per il maltempo in Sardegna: strade chiuse, persone intrappolate in casa

Sono pesantissimi i disagi legati al maltempo, grandissimo lavoro per i vigili del fuoco. Sono almeno quattro le persone soccorse a Uta e San Vito bloccate in casa circondate dall’acqua. Un fiume è esondato a Castiadas, la statale 125 è stata chiusa la traffico. Caos anche all’aeroporto di Cagliari dove diversi voli sono in ritardo a causa del maltempo. I sindaci di Uta e Capoterra hanno chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Grande lavoro per i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. E’ il primo bilancio di una lunga notte di disagi.

