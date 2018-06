Pericolo reazioni allergiche: Aprotecol Gocce per bambini ritirato dalle farmacie

La Società Pierre Fabre, ha informato che sta procedendo al ritiro dal mercato di alcuni lotti di un dispositivo medico anti-colica per i bambini. Nello specifico si tratta dei lotti: G2182 SM scadenza minima 10/2020, G2182 M scadenza minima 10/2020, G2183 M scadenza minima 10/2020 e H0866 M scadenza minima 4/2021 del dispositivo medico APROTECOLGOCCE 20ML cod. 973877893. Il ritiro, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto a seguito di una reazione allergica avvenuta in Francia su un bambino di 8 anni ed a seguito del ricevimento di diversi reclami relativi alla modalità di somministrazione del prodotto. Pertanto la società Pierre Fabre invita a bloccare immediatamente la distribuzione dei suddetti lotti e conservare le confezioni oggetto del ritiro in luogo non accessibile e separato dagli stock disponibili. Le farmacie possono contattare entro venerdì 15 giugno 2018 il Customer Service della Pierre Fabre Pharma (Tel. 0377986216 – fax 0377986262 – email toselli.r@chiapparoli.it) e comunicare il numero di confezioni dei lotti oggetto del ritiro in loro possesso. Il dispositivo Medico APROTECOLGOCCE 20ML è indicato per il trattamento di meteorismo, aerofagia e coliche flatulenti.

Ultima modifica: 11 giugno 2018