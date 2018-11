Perde il controllo del motorino in viale Merello: grave un 44enne di Quartucciu

Incidente stradale ieri notte in viale Merello a Cagliari.

Un 44enne di Quartucciu alla guida di un ciclomotore, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare un palo della linea filoviaria per poi cadere sul marciapiede, dove ha battuto la testa. Il conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu in codice rosso. E’ stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

Il veicolo, dai primi accertamenti, è risultato sprovvisto di assicurazione e il suo conducente privo di patente.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

