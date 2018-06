Perde il controllo, si schianta su un palo e si ribalta in viale Europa: ferita una 18enne

Incidente stradale questa notte a Monte Urpinu.

Un 19enne di Cagliari, neopatentato, che stava percorrendo il viale Europa alla guida di una Fiat 600, giunto alla prima della curva in discesa, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto √® salita sul marciapiede e si √® scontrata su un palo dell’illuminazione pubblica, danneggiandolo, per poi ribaltarsi e strisciare per circa 50 metri.

Incolume il conducente, ferita lievemente la passeggera, una 18enne di Cagliari che √® stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Marino in codice codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso

Ultima modifica: 13 giugno 2018