Per dieci giorni Cagliari diventa capitale della musica classica

Edizione numero XVIII per l’Accademia internazionale di musica di Cagliari, l’appuntamento ideato dai fratelli Cristian e Gian Luca Marcia (rispettivamente direttore artistico e presidente dell’Accademia) che ogni fine estate vede il capoluogo sardo trasformarsi in una capitale della musica classica.

Dal¬†28 agosto¬†al¬†4 settembre¬†pi√Ļ di¬†200 virtuosi¬†provenienti da¬†tutto il mondo¬†saranno in citt√†, ospiti del Conservatorio ‚ÄúG. P. Da Palestrina‚ÄĚ, per partecipare alle prestigiose masterclass tenute da¬†stelle della musica di caratura internazionale.

Anche quest‚Äôanno √® forte l‚Äôattenzione che l‚ÄôAccademia, in collaborazione con ilConservatorio, riserva agli studenti sardi: dopo una rigorosa selezione sono state assegnate¬†32¬†borse di studio che permetteranno ai pi√Ļ talentuosi di partecipare ai corsi di perfezionamento. Un‚Äôoccasione unica per migliorare le proprie capacit√† accanto a grandi maestri senza dover affrontare i costi, spesso proibitivi, di una trasferta.

Le novità. Sono numerose le novità che l’Accademia ha preparato in occasione della suaXVIII edizione. Si va dalla presenza, tra gli insegnanti, di una stella del violino di primo piano come il polacco Krzysztof Wegrzyn, considerato un punto di riferimento planetario nella pedagogia del violino, alla sempre maggiore valorizzazione degli spazi del Conservatorio che quest’anno ospiterà i concerti dei migliori allievi nel suo cortile interno (sul Parco della musica). Ancora: da quest’anno l’Accademia avvia unacollaborazione con i maggiori liutai sardi, che durante i giorni delle masterclass daranno un saggio della qualità dei loro strumenti e assiteranno i musicisti che si trovassero in difficioltà.  Non è tutto: dopo il successo della sperimentazione dello scorso anno, diventano un punto fisso dell’Accademia le visite guidate alla scoperta di Cagliari pensate per i virtuosi in città in questi giorni.  Suggestioni, curiosità e scorci caratteristici saranno al centro delle visite, curate dalla guida Leluda Dimopoulos, che arricchiranno le attività di accoglienza dell’Accademia.

Infine, una chicca: il¬†1¬į settembre, il festival ‚ÄúLe Notti musicali‚ÄĚ accoglier√† sul palco il duo formato dal grande violoncellista¬†Sung -Won Yang¬†e dall‚Äôeccelso pianista¬†Enrico Pace¬†che proporranno, in anteprima, i brani contenuti nell‚Äôalbum, recentemente uscito per la prestigiosa etichetta¬†Decca¬†Liszt Chopin, cantique d‚Äôamour.

I docenti. ¬†Oltre a¬†Krysztof Wegrzyn, molti altri docenti arrivano per la prima volta all‚ÄôAccademia:¬†il violinista¬†Oliver Charlier, un virtuoso che incanta come pochi, i pianisti¬†Pascal Devoyon, Rikako Murata¬†e¬†Roman Zaslavsky, tutti vincitori di prestigiose competizioni internazionali, il violoncellista¬†Sung-Won Yang, definito ‚Äúuna artista immensamente compiuto‚ÄĚ e, sempre per il violoncello, l‚Äôisraeliano¬†Gavriel Lipkind, e la franco-svizzera¬†Oph√®lie Gaillard. Per la viola sar√† in citt√†¬†Alexandre Zemtsov, musicista tra i pi√Ļ verseatili e ricercati, mentre per il flauto arriva¬†Michel Moragues, super solista dell‚ÄôOrchestra nazionale di Francia. Far√† per la prima volta parte del corpo docente dell‚ÄôAccademia¬†anche il virtuoso del clarinetto¬†J√©r√īme Comte.

Si conferma docente dell‚ÄôAccademia il soprano¬†Luciana Serra, che ha calcato i palcoscenici dei pi√Ļ prestigiosi teatri italiani e internazionali diretta da maestri del calibro di Claudio Abbado, Georg Solti, Nikolaus Harnoncourt. Ritorna anche il clarinettistaFlorent Heau, tra i pi√Ļ brillanti rappresentanti della scuola francese di clarinetto. Per il secondo anno consecutivo torna anche¬†Enrico Pace, pianista di rara eleganza, apprezzato in tutto il mondo, a cui viene riconosciuta una raffinatissima arte del tocco. Il direttore artistico dell‚ÄôAccademia¬†Cristian Marcia, che √® anche un apprezzato chitarrista a livello internazionale, continua invece a rimanere il punto di riferimento per chi vuole perfezionarsi con la chitarra.

Accademia al via. L’Accademia ha preso il via martedì 28 agosto: le lezioni andranno avanti sino al 4 settembre, mattina e pomeriggio (sono proposte masterclass di Tecnica vocale e interpretazione, Chitarra, Violino, Viola, Violoncello, Pianoforte, Clarinetto, Flauto), mentre alla sera l’appuntamento è con i concerti.

La collaborazione con i liutai.  Per la prima volta nella sua storia, l’Accademia internazionale di musica di Cagliari avvia una collaborazione con i liutai sardi. Si tratta di Piero Virdis di Pattada, Ettore Uzzanu di Sassari, Marco Anedda di Villaputzu (vive da tempo in Toscana) e Davide Demartis di Alghero. I quattro artigiani durante i giorni delle masterclass saranno nel Conservatorio con gli strumenti da loro costruiti per farne saggiare la qualità ai musicisti dell’Accademia. Non solo: negli stessi giorni i liutai saranno a disposizione dei virtuosi per aiutarli nel caso si trovino in difficoltà con i loro strumenti. Comincia così un percorso che vuole valorizzare una nicchia, ancora poco conosciuta, dell’artigianato isolano.

Le Notti musicali.¬†Come da tradizione l‚ÄôAccademia internazionale di musica di Cagliari¬†non propone solo corsi di alto perfezionamento ma anche occasioni per il pubblicio di sentire dal vivo le grandi star di oggi della musica colta e quelle di domani. L‚Äô1, il¬†2¬†e il¬†3¬†settembre alle¬†21 le grandi star, in citt√† come insegnanti, saliranno sul palco dell‚ÄôAuditorium del¬†Conservatorio di Cagliari¬†per il festival ‚ÄúLe notti musicali‚ÄĚ, dei concerti annoverati ormai tra i momenti pi√Ļ attesi di quest‚Äôultimo scorcio d‚Äôestate.¬† La sera di¬†sabato 1¬į settembre¬†il sipario sulle¬†Notti musicali 2018¬†si apre con il virtuoso del violoncello¬†Sun-Won Yang¬†e il pianista¬†Enrico Pace: insieme proporranno al pubblico la¬†Romance oubli√©,¬†S132,¬†la¬†Lugubre Gondola, S134¬†di¬†Franz Liszt¬†e la¬†Sonata per violoncello e pianoforte op. 65¬†di¬†Federik Chopin, una delle ultime composizioni del grande pianista polacco. Per la citt√† sar√† una chicca assoluta, perch√© per la prima volta i due musicisti proporranno i brani contenuti nell‚Äôalbum, appena uscito per la prestigiosa etichetta¬†Decca¬†Liszt Chopin, cantique d‚Äôamour.

La serata prosegue con il duo di pianoforte e violino formato da¬†Enrico Pace¬†e¬†Olivier Charlier¬†si misureranno nella seconda parte con la¬†Sonata per violino e pianoforte¬†di¬†Claude Debussy. Il concerto si chiuder√† con¬†Anton√¨n Dvorak, di cui sar√† eseguito il famosissimo Trio con pianoforte ‚ÄúDumki‚ÄĚ,¬†Trio op. 90 in mi minore, che vedr√† sul palco insieme i tre protagonisti della serata,¬†Sun-Won Yan, Enrico Pace¬†e¬†Olivier Charlier.

Il giorno dopo,¬†domenica 2 settembre, sale sul palco uno dei pi√Ļ travolgenti e talentuosi ensemble degli ultimi tempi: il¬†Quatour Van Kuijc¬†(composto da¬†Nicolas Van Kuijk¬†e Sylvain Favre-Bulle¬†al violino,¬†Emmanuel Fran√ßois, alla viola e¬†Fran√ßois Robin, al violoncello). La formazione, di cui il prestigioso quotidiano britannico¬†The Guardian¬†ha scritto ‚ÄúStile, energia e un senso di rischio. Questi quattro giovani francesi hanno fatto sorridere la musica‚ÄĚ suoner√† il¬†Divertimento Kv 136 in Re magg.¬†che¬†Wolfang Amadeus Mozart¬†scrisse appena sedicenne. La prima parte della serata prosegue ancora nel segno di¬†Mozart, con il¬†Quartetto K 285 in re magg. per flauto e trio d‚Äôarchi¬†che veder√† ancora sul palco il¬†Quatour Van Kuijc¬†con il famoso flautista francese¬†Michel Moragues, super solista dell’Orchestra nazionale di Francia.

Dopo una breve pausa il concerto prosegue con il chitarrista sardo Cristian Marcia e le musiche per chitarra e archi di Antonio Vivaldi, Malcom Arnold, Mario Castelnuovo Tedesco e Lugi Boccherini: una chiusura in bellezza che vedrà protagonisti ancora ilQuatour Van Kujic e il nostro virtuoso sardo della chitarra.

Lunedì 3 settembre sale sul palco dell’auditorim la coppia di pianisti formata da Pascal Devoyon e Rikako Murata: affronteranno a quattro mani la Rapsodie Espagnole diMaurice Ravel e la Rapsody in blue di George Gershwin. A seguire, ecco tornare ilQuatour Van Kuijk insieme al virtuoso del clarinetto Jerome Comte: proporanno il Quintetto op. 115 in Si min. per clarinetto e quartetto d’archi di Johannes Brahms, con cui si chiuderà il sipario sull’edizione 2018 delle Notti musicali.

Per informazioni e biglietti: Box Office, viale Regina Margherita tel. 070.657428,info@boxofficesardegna.it.  Il costo del biglietto è di 10 euro.

¬†‚ÄúLe notti musicali‚ÄĚ non si esauriscono con i concerti dei grandi maestri: il¬†28¬†e il¬†29agosto e ancora l‚Äô1, il¬†2¬†e il¬†3¬†settembre alle¬†18¬†nel¬†T Hotel¬†tornano gli apprezatissimi appuntamenti con¬†Venti di note,¬†concerti in compagnia dei migliori talenti dell‚ÄôAccademia.¬†I migliori allievi¬†si esibiranno anche il¬†30¬†e il¬†31 agosto, e ancora il¬†4 settembre, nel cortile del Conservatorio (sul Parco della musica), uno spazio suggestivo in cui la musica viene spostata dai suoi contesti convenzionali per essere vissuta in maniera pi√Ļ libera.

I giovani virtuosi.¬†Sono¬†pi√Ļ di 200¬†giovani talenti provenienti da tutto il mondo:Australia, Belgio, Bulgaria, Irlanda, Russia, San Marino, Taiwan, Francia, Germania, Spagna, Australia, Belgio, Repubblica Ceca, Giappone, Corea, Cina, Stati Uniti, Argentina, Iran, Israle. Le loro scuole sono tra le pi√Ļ rinomate a livello internazionale. Tra queste ci sono il¬†Royal college di Londra, la¬†Der K√ľnste di Berlino, l‚ÄôUniversit√† nazionale di Tokyo,¬†il¬†Conservatorio nazionale superiore di Parigi, laScuola normale superiore di Parigi, la¬†Jullyard school di New York, il¬†Conservatorio nazionale di Mosca¬†e l‚ÄôUniversit√† di Seoul.

Anche quest‚Äôanno tra gli studenti dell‚ÄôAccademia spiccano nomi gi√† affermati. E‚Äô il caso, ad esempio, della pianista ventitreenne¬†Nathalia Milstein,¬†salita alla ribalta internazionale nel 2015 dopo aver vinto il primo premio nel prestigio¬†‚ÄúDublin International Piano Competition‚ÄĚ, della violinista¬†Roxana Wisniewska, primo premio alla XXII edizione del ‚ÄúConcurso de j√≥venes int√©rpretes Ruperto Chapi‚ÄĚ, di¬†Rachel Sintzel, violinista spesso invitata a suonare in prestigiose orchestre, sino a un‚Äôaltra violinista:¬†Patricia Cordero, gi√† vincitrice, a soli 18 anni, di importanti riconoscimenti.

