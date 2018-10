Peppa Pig abita a Sinnai: Tiscali le manda una bolletta da 10 euro

Una bolletta quanto meno insolita quella ricevuta questa mattina da Valeria Tolu,¬† 34 anni,¬† di Sinnai. La sorpresa √® stata quando ha trovato una busta nella sua cassetta postale col mittente Tiscali e il destinatario niente poco di meno che Peppa Pig. S√¨ proprio il famoso cartone animato. L’importo da pagare √® di 10,50 euro entro il 1 novembre 2018.

Ed √® proprio lei a raccontarci l’assurda vicenda: “Ho ricevuto questa mattina una bolletta Tiscali nella mia cassetta della posta,¬† ma io non ho un contratto di servizi con questa compagnia, usufruisco infatti di un altro operatore per i servizi internet. Guardo dunque a chi √® intestata la lettera e con mio grandissimo stupore leggo: Peppa Pig! Non credevo ai miei occhi, ho pensato immediatamente ad uno scherzo di qualche amico, e invece, la bolletta √® proprio per Peppa Pig, il famosissimo cartone animato!”.

“Ho aperto divertita la busta – racconta –¬† e al suo interno scopro che si tratta di una vera e propria bolletta, provvista di numero di contratto, il codice fiscale √® di Peppa, e risulterebbe addirittura nata a Sinnai. Se in un primo momento mi ha fatto ridere, in un secondo mi sono resa conto che √® provvista anche di un bollettino da pagare. E’¬†incredibile pensare che a poche settimane dal 2019 si possano ancora fare truffe ai danni di aziende cos√¨ fondate”.

Al momento non √® dato sapere se si tratti di un clamoroso errore o di una truffa ai danni dell’azienda, Valeria ha provato a contattare il numero Tiscali per avere chiarimenti senza riuscire a parlare con un operatore (anche perch√© il servizio √® a pagamento), riprover√† domani.

Ma la domanda  è: provvederà Peppa Pig a pagare la bolletta?

Ultima modifica: 25 ottobre 2018