Pd In Sardegna, Pigliaru e Soru se le “suonano” di santa ragione. Con Zedda sullo sfondo…

Sulla scena del PD, irrompono due attori di razza : l’europarlamentare ed ex Presidente della Regione Renato Soru e l’attuale Presidente

della Regione Francesco Pigliaru, ex Assessore al Bilancio della Giunta Soru. Se le Cantano e se le suonano sulle politiche e sulla gestione

del Governo regionale fallimentari del PD in Sardegna e in Europa. Entrambi hanno ragione , ma pur invertendo l’ordine dei fattori il

prodotto non cambia.Il primo non ha fatto nulla in Europa, il secondo lo stesso in Sardegna e nel rapporto con lo Stato. E se lo rinfacciano

a vicenda. Il bue che dice cornuto all’asino. Naturalmente senza riferimenti alle persone, ci mancherebbe, le cui capacit√† e caratteri

umani, professionali e morali sono noti e fuori discussione. Ma, è proprio quello che stona : se le suonano e se le cantano a vicenda.

Eppure sono entrambi del PD. E’ meglio lasciar perdere. Con Zedda sullo sfondo…

Marcello Roberto Marchi

Ultima modifica: 14 novembre 2018