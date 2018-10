Paziente colpito da ictus, l’ambulanza dal Gerrei per Cagliari si guasta e finisce in panne. Altro flop della sanità in Sardegna, in questo caso il problema sono le condizioni delle ambulanze spesso denunciate da chi opera nel Sarrabus. La notizia è stata pubblicata sul blog Il Sarrabus.news: “Nel tragitto verso Cagliari il mezzo in dotazione, non recentissimo, si è guastato ed è stato provvidenziale l’intervento di un’ambulanza dei volontari della Croce Verde di Escalaplano con il quale l’équipe medica del 118 ha provveduto a trasportare il paziente a Cagliari.Nonostante l’attivazione dell’elisoccorso, rimane ancora un problema l’utilizzo di mezzi non recenti e soggetti a guasti frequenti oltre al fatto che, nel territorio del Sarrabus opera, in condizioni normali, una sola ambulanza medicalizzata, un fatto che, col sempre più frequente trasporto dei pazienti a Cagliari”.

Ultima modifica: 15 ottobre 2018