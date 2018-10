Pavoletti-Joao Pedro, la coppia del gol stende il Bologna: il Cagliari vince e convince

Dopo 360 minuti il Cagliari ritrova in gol grazie al cambio di modulo.

Il Cagliari torna alla vittoria, vince e convince con la coppia del gol Joao Pedro-Pavoletti. Bologna sorpreso e steso al tappeto già nel primo tempo da Joao Pedro. Maran rivoluziona l’assetto e Castro diventa il migliore in campo: insieme a Bradaric e a un Barella oggi capitano con Sau in panchina. La squadra di Inzaghi non ha retto il ritmo di un Cagliari ben messo in campo e concentrato. Nella ripresa il raddoppio di Pavoletti su assist di Castro con una schiacciata formidabile.

Ora linea diretta con i tifosi rossoblu su Radio Sintony, chiamare allo 070666300 per i vostri interventi in diretta a “Ci sentiamo dopo il Cagliari”.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018