Paura sul volo Napoli-Cagliari di Volotea: un fulmine colpisce in pieno l’ala dell’aereo

Momenti di grande paura sul volo Napoli-Cagliari di Volotea: un fulmine colpisce un’ala dell’aereo, che viene dirottato a Palermo. Il volo era partito alle 18,30 dal capoluogo partenopeo diretto allo scalo di Elmas, tantissimi i cagliaritani a bordo. Alcuni di loro hanno raccontato a Cagliari Online: “Siamo stati costretti a un atterraggio di emergenza, per ragioni di sicurezza. Un fulmine ha centrato in pieno l’aereo”. Per fortuna nessun problema particolare per i passeggeri, oltre al disagio.

Ultima modifica: 21 giugno 2018